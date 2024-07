500 Golfkarts für Kamala Harris in Florida Rentner-Demokraten fahren in konservativer Hochburg vor

Florida, der grösste Swing State, könnte bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 entscheidend sein. Bei den letzten beiden Wahlen gewann Donald Trump im Sunshine State. In The Villages zeigten nun Rentner in über 500 Golfcarts Unterstützung für Kamala Harris.