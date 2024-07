Trump schiesst an Rally gegen Joe Biden und Kamala Harris «Wir haben den schlechtesten Präsidenten der Geschichte besiegt»

Donald Trump tritt am Donnerstag an seiner Rally in North Carolina auf. Er stichelt gegen Joe Biden und dessen Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen und schiesst gegen Kamala Harris. Auch Trump-Wähler kommen zu Wort.