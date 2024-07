2 Tage nach Attentat Trump zeigt sich der Öffentlichkeit in Milwaukee

Donald Trump ist in Milwaukee angekommen. Anlässlich des Republikaner-Parteitags soll er hier noch am Montag zum offiziellen Präsidentschaftskandidaten ernennt werden. Trotz des erst kürzlich auf ihn verübten Attentats will der Ex-Präsident beim Kongress auftreten.