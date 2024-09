Augenzeuge filmt mit Möglicher Verdächtiger wird auf der Autobahn verhaftet

Schüsse in der Nähe von Donald Trump! Am Sonntagabend berichtete das Wahlkampfteam des Ex-Präsidenten von einem möglichen Angriff in seinem Golfclub in West Palm Beach, Florida. Trump blieb unverletzt, ein Verdächtiger wurde festgenommen.