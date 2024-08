15 Min von Schweizer Grenze entfernt Dies ist das beste Hotel der Welt

In diesem 5-Sterne-Hotel stimmt scheinbar alles: Lage, Service, Ausstattung. Das Hotel Passalacqua im italienischen Moltrasio wurde vom Magazin «50 Best Hotels» zur Nummer 1 gekürt. Es liegt nur 15 Autominuten von der Schweizer Grenze in Chiasso entfernt.