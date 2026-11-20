Vor dem Elternhaus von Xenia Buri (18) in Bätterkinden BE steht ein Fahrschulauto. Die junge Frau steigt aus, grinst über beide Ohren – und so drängt sich natürlich die Frage auf: Hat sie gerade bestanden? «Nein, nein», winkt Buri lachend ab. Es war nicht die letzte, sondern die allererste Fahrstunde. Nun, wo der grösste Stress des Jahres durch ist, findet sie endlich Zeit für solche Projekte. Gleichzeitig zeigt der Blick auf ihre Agenda schon jetzt, dass ihr über den Winter und im nächsten Jahr alles andere als langweilig werden wird.

Der Führerschein ist nur eines von vielen Zielen der Leichtathletik-Hoffnung. Im nächsten Sommer steht der Matura-Abschluss am Berner Sportgymnasium Neufeld an, den sie in zwei Etappen absolviert. Den ersten Prüfungsteil hat sie heuer bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Daneben hat sie auf Sprint-Ebene erneut gezeigt, weshalb sie unter den schnellsten Frauen der Schweiz als grösstes Talent gilt. Auf das Jahr 2025, als sie Junioren-Rekorde von Mujinga (34) und Ditaji Kambundji (24) auslöschte, folgten weitere Ausrufezeichen: Schweizer U20-Rekorde über 100 m (11,13 Sekunden) und 200 m (23,34 s) sowie Staffel-Silber an der WM in Eugene (USA) und gleichenorts ein vierter Platz über 100 m. Kein Wunder, wurde Buri Anfang November von Swiss Athletics zum «Youngster des Jahres» gewählt.

Auf der Überholspur

Buri könnte eines Tages in die Fussstapfen ihres Vorbilds Mujinga Kambundji treten. Beobachter prophezeien schon jetzt, dass deren Topzeiten eher früher als später fallen. Buri selbst hält sich mit solchen Worten zurück, sie ist keine, die grosse Töne spuckt. Wenn es aber um die Arbeit auf der Bahn geht, ist sie manchmal «kaum zu bremsen», wie ihr Trainer Daniel Ritter verrät. Buri stimmt zu: «Da bin ich eher ungeduldig. Sagt man mir, ich könnte mich irgendwo noch verbessern, will ich es am liebsten sofort angehen.»

Die Geduld hat sie sich also nicht von ihren Haustieren abgeschaut. Vielleicht ist aber genau dieser Gegensatz ein Vorteil. Die Buris besitzen seit langer Zeit eigene Griechische Landschildkröten, schon Xenias Grosseltern hielten welche. «Zwischenzeitlich hatten wir 15 Stück, mittlerweile sind es vier grosse und drei kleine.» Die Tiere, von denen wegen der Vielzahl mittlerweile nur noch eines einen Namen hat (Charlotte), wohnen draussen im Garten in einem grosszügigen, liebevoll aufgebauten Gehege. Und manchmal laufen sie auch frei herum, wie beim Shooting mit der Schweizer Illustrierten. Als Buri neben ihnen posiert, sagt sie: «Manchmal finde ich es beruhigend, ihnen zuzuschauen. Sie bewegen sich so langsam, haben nie einen Stress.»

«Bin ein grosser Familienmensch»

Überhaupt sagt die schnellste U20-Sprinterin Europas, dass sie am allerbesten zu Hause abschalten könne. Bei Schwester Michaja (21) und den Eltern Carola (51) und Roland (55): «Ich bin gerne zu Hause und ein grosser Familienmensch.» Ihr Zimmer mit all den Medaillen und Trophäen aus der Juniorenzeit hat Buri eigens für den Besuch aufgeräumt, gibt aber zu: «Die Ordentlichste bin ich nicht. Und ich verliere auch ziemlich viele Dinge.» Einmal habe sie etwa ihre Nagelschuhe an den Schweizer Meisterschaften in Basel liegen lassen.

In der kommenden Saison könnten theoretisch erste internationale Grossanlässe auf Elite-Stufe folgen. Schon in diesem Jahr hätte sie die Limite für die Europameisterschaft in Birmingham geknackt gehabt, entschied sich aber, die U20-WM vorzuziehen. 2027 stünden auf höchster Stufe die Hallen-EM in Valencia und die WM in Peking an. Doch selbst für die vielversprechendste Juniorin wird es eine grosse Herausforderung sein, im stark und breit aufgestellten Schweizer Team gleich einen Startplatz zu erhalten.

Buris grösster Traum bleibt ohnehin Olympia. Entweder schon Los Angeles 2028 oder dann Brisbane 2032. Und vielleicht hat sie bis dahin die Leichtathletik-Welt ja bereits erobert. Im Sprint, nicht im Schildkrötentempo, versteht sich.