Teichmann erreicht Viertelfinal in Singapur

1/4 In Asien erfolgreich unterwegs: Jil Teichmann. (Archivbild) Foto: SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Als Qualifikantin zieht die Linkshänderin mit einem nie gefährdeten 6:4, 6:4-Sieg gegen die Australierin Olivia Gadecki (WTA 107) in die Viertelfinals ein. Dort trifft sie auf die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Wang Xinyu (WTA 35).

Teichmann gewinnt erstmals seit Juli 2023 auf WTA-Stufe zwei Spiele in Folge. Letzten Oktober erreicht sie auch in Merida die Viertelfinals, profitiert da aber von einem Forfait. Die bisher einzige Begegnung gegen Wang verlor die 27-jährige Seeländerin vor eineinhalb Jahren in Osaka in zwei Sätzen.