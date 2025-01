Den Start ins 2025 hat sich Stan Wawrinka (ATP 154) anders vorgestellt. Der Schweizer muss weiter auf seinen ersten Matchgewinn in diesem Jahr warten.

Wawrinka bleibt in Montpellier früh hängen

In der 1. Runde in Montpellier chancenlos: Stan Wawrinka. Foto: Manish Swarup

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Beim ATP-250-Turnier in Montpellier unterliegt er dem Franzosen Arthur Cazaux (ATP 101) 4:6, 3:6. Breaks zum 1:0 im ersten sowie zum 3:2 und 6:3 im zweiten Satz reichten dem Einheimischen zum Sieg.

Während er bei der Erstrunden-Niederlage am Australian Open gegen den späteren Viertelfinalisten Lorenzo Sonego spielerisch durchaus überzeugt hatte, tut sich Wawrinka weiter schwer, Spiele für sich zu entscheiden. Nach einem kurzen Zwischenhoch im letzten Herbst mit den Viertel- respektive Achtelfinal-Qualifikationen in Stockholm und Basel steht der 39-jährige Waadtländer nun bereits wieder bei drei Startniederlagen in Folge.