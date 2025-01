Aryna Sabalenka lässt sich nicht aufhalten. Sie zieht zum dritten Mal in Folge in den Final der Australian Open ein. Noch ein Sieg trennt sie vom Titel-Hattrick.

Aryna Sabalenka steht erneut im Final der Australian Open.

Aryna Sabalenka greift am Samstag nach ihrem dritten Australian-Open-Titel in Folge. Die Weltranglistenerste setzt sich im ersten Halbfinal gegen die Spanierin Paula Badosa mit 6:4, 6:2 durch.

Sabalenka ist in Australien seit Anfang 2023 eine Klasse für sich. Die 26-jährige Belarussin kassierte Down Under in den letzten sechs Turnieren nur eine Niederlage. An den Australian Open kommt sie am Donnerstag gegen ihre gute Freundin Badosa, die Nummer 12 der Welt, zum 20. Erfolg in Serie. Am Samstag spielt sie entweder gegen die polnische WTA-Zweite Iga Swiatek oder die Amerikanerin Madison Keys um ihren vierten Major-Titel.

Im Halbfinal gerät Sabalenka nie gefährlich in Bedrängnis. Den heikelsten Moment hat sie in der Startphase zu überstehen, als Badosa die intensiven Ballwechsel offen gestaltet. Die Spanierin hat bei eigenem Service drei Möglichkeiten am Stück, um auf 3:0 zu stellen, muss aber ihre Gegnerin wieder herankommen lassen. Danach ist sie machtlos, speziell bei Service Sabalenka. Ihr gelingen nach dem vielversprechenden Start nur noch zehn Punkte als Returnspielerin.

Trotz der Niederlage kann Badosa mit dem Turnier in Melbourne zufrieden sein. Die in New York geborene 27-Jährige musste wegen Rückenproblemen noch vor einem Jahr um die Fortsetzung ihrer Karriere bangen. Seit Mitte der letzten Saison geht es für die einstige Nummer 2 des WTA-Rankings wieder aufwärts. In Australien erreichte sie zum ersten Mal überhaupt einen Major-Halbfinal.