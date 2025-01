Iga Swiatek steht im Halbfinal der Australian Open. Sie lässt Emma Navarro keine Chance und setzt sich mühelos durch. Ihre nächste Gegnerin will im ersten Anlauf erstmals in den Final.

Swiatek spaziert mit Hingis-Bilanz in Melbourne-Halbfinal

Iga Swiatek gewinnt ihren Viertelfinal ohne Probleme und steht an den Australian Open ohne Satzverlust im Halbfinal.

10:0 Sätze und 60:14 Games: Die Bilanz der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek in Melbourne ist beeindruckend. Auf dem Weg zu ihrem ersten Titel an den Australian Open scheint die Polin unaufhaltsam. Im Viertelfinal lässt sie der Amerikanerin Emma Navarro (WTA 8) keine Chance und siegte 6:1, 6:2. 2022 stand die 23-Jährige bereits im Halbfinal. Damals unterlag sie der Amerikanerin Danielle Collins.

Dass eine Tennisspielerin bis in den Halbfinal nur 14 Games abgegeben hat, ist bislang nur einmal vorgekommen: Martina Hingis wies 2002 die gleiche Bilanz auf. Nur drei Ex-Profis ist es überdies gelungen, noch weniger Games abzugeben: Steffi Graf verlor 1989 13 Games, Monica Seles zwei Jahre später nur 12 und Maria Scharapowa im Jahr 2013 sogar nur deren neun.

Keys zum dritten Mal im Halbfinal

Nun trifft Swiatek im Halbfinal wiederum auf eine Amerikanerin. Madison Keys (WTA 14) setzt sich in ihrem Viertelfinal gegen die Ukrainerin Elina Switolina (WTA 27) 3:6, 6:3, 6:4 durch. Die 29-Jährige nimmt am Donnerstag den dritten Anlauf, um in Melbourne erstmals den Final zu erreichen. 2015 und 2022 scheiterte sie jeweils im Halbfinal.