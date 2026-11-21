Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Wenn das mal kein vielversprechender Weltcupauftakt aus helvetischer Sicht ist. Remo Imhof klassiert sich im norwegischen Lillehammer so weit vorne wie noch nie in einem Einzelwettkampf: Rang zehn von der Grossschanze. Und das zwei Tage nach seinem 23. Geburtstag. Bisher war der 17. Platz im finnischen Lahti vom 26. März 2023 Imhofs bestes Resultat im Weltcup.

Neben Imhof punkten auch Sandro Hauswirth als 14. und Gregor Deschwanden als 16. beim Saisonstart. Hauswirth verbessert sich mit seinem zweiten Sprung um elf Plätze. Juri Kesseli (39.) und Killian Peier (42.) haben nach dem ersten Durchgang bereits Feierabend. Den Sieg sichert sich der Österreicher Stephan Embacher.

Bei den Frauen gewinnt Eirin Maria Kvandal. Die Norwegerin verweist vier Landsfrauen auf die Plätze zwei bis fünf. Sina Arnet, die einzige Schweizerin am Start, wird 24.