Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Schweizer Skispringer dürften sich beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer über einen zweiten Top-Ten-Platz freuen: Nur 24 Stunden nach Reto Imhof springt Sandro Hauswirth beim zweiten Einzel-Wettbewerb auf der Olympia-Schanze von 1994 ebenfalls auf Rang zehn. So weit vorne ist der 26-jährige Berner Oberländer im Weltcup noch nie klassiert gewesen.

Entscheidend ist dabei vor allem sein zweiter Versuch, mit dem er von Halbzeit-Rang zwölf noch zwei Positionen gutmacht. Imhof kann nicht ganz an seine Leistung vom Vortag anknüpfen, landet mit zwei konstanten Sprüngen als 21. aber erneut in den Punkten. Weiterhin nicht so richtig auf Touren kommt der eigentliche Teamleader Gregor Deschwanden, der sich mit Rang 18 begnügen muss. Kilian Peier und Juri Kesseli verpassen dagegen die Top 30 knapp.

Das gilt auch für die einzige startende Schweizerin: Im Springen der Frauen wird Sina Arnet 32. und bleibt damit – anders als gestern – punktelos.

Einen grossen Jubel-Tag erleben die Lokalmatadoren aus Norwegen: Bei den Männern holen sie sich dank Sieger Kristoffer Eriksen Sundal und dem Drittplatzierten Isak Andreas Langmo zwei Podestplätze. Dazwischen klassiert sich in einer äusserst engen Entscheidung mit nur 0,2 Punkten Rückstand auf Sundal noch der Österreicher Raffael Zimmermann.

Gar einen norwegischen Dreifachsieg gibts bei den Frauen: Anna Odine Ström gewinnt da vor Eirin Maria Kvandal und Gyda Westvold Hansen.