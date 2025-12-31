Alle Schweizer überstehen Quali in Garmisch-Partenkirchen

Alle vier Schweizer überstehen die Quali zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Angeführt von Gregor Deschwanden stürzen sich am Donnerstag beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen vier Schweizer in die Tiefe.

Deschwanden fliegt 132 m weit und landet auf dem 19. Rang. Gut in Form präsentiert sich der Gstaader Sandro Hauswirth. 133,5 m bei günstigen Windverhältnissen bringen ihm Platz 23 ein. Der Luzerner und der Berner dürften im Normalfall wie schon in Oberstdorf den Finaldurchgang erreichen.

Auch Simon Ammann hebt bei seiner 27. Teilnahme an der Vierschanzentournee zum Jahresauftakt 2026 ab. Als 39. hat er zumindest das Zwischenziel erreicht, um das neue Jahr mit einer Olympia-Norm zu eröffnen. Dem 44-Jährigen fehlt noch ein zweiter Top-25-Platz.

Gerade noch unter die Top 50 rutschte Juri Kesseli. Der Luzerner trifft somit im K.o.-Duell auf Domen Prevc. Der Tournee- und Weltcupleader aus Slowenien ist auch in der Qualifikation der Beste.