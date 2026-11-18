Ex-Skistar Carlo Janka fordert Wildcards für Alpin-Fahrer im Skicross. Olympiasieger Ryan Regez kontert die kühne Idee genial: Die Skicrosser empfangen die Gäste mit offenen Armen, solange sie ihre TV-Zuschauer und fetten Preisgelder mitbringen.

Darum gehts Ryan Regez begrüsst Janka-Vorschlag zu Alpinen im Skicross

Diskrepanz an Aufmerksamkeit und Preisgeldern als Hintergrund

Auch Tobias Baur drückt seine Zustimmung aus

Joël Hahn Redaktor Sport

Soll die alpine Ski-WM durch Skicross-Rennen aufgewertet werden? Diese kühne Idee bringt Ex-Gesamtweltcupsieger Carlo Janka (40) im Blick-Podcast «Après-Ski» ins Spiel. Beim Talk mit SRF-Experte Didier Plaschy (53) und Blick-Reporter Marcel W. Perren schlägt Janka vor: Alpine Speed-Spezialisten wie Franjo von Allmen (25) sollen kurzerhand mit einer Wildcard in den Skicross-Kurs geschickt werden.

Ein Video-Ausschnitt der Debatte landete prompt auf den Bildschirmen der betroffenen Athleten. Doch statt ihr Revier gegen die Alpin-Fraktion zu verteidigen, reagieren die echten Skicrosser pragmatisch.

«Können das Preisgeld gebrauchen»

Allen voran Olympiasieger Ryan Regez (33) lässt es sich nicht nehmen, die Steilvorlage direkt zu verwandeln. Der Berner kommentiert den Vorstoss: «Super Idee! Können das Preisgeld und Zuschauer gebrauchen. Nehmt so viele Wildcards wie ihr wollt».

Regez legt den Finger damit auf einen wunden Punkt: die enorme Diskrepanz bei TV-Präsenz und Preisgeldern zwischen dem glamourösen alpinen Ski-Zirkus und den Skicross-Wettkämpfen. Er steht mit seiner Sichtweise nicht allein da: Auch Teamkollege Tobias Baur (29) drückt in den Kommentaren demonstrativ seine Zustimmung aus.

Ob sich Franjo von Allmen tatsächlich in die wilden Schulter-an-Schulter-Duelle stürzen würde? Die Einladung der Skicrosser steht jedenfalls, vorausgesetzt, die alpinen Gäste bringen das grosse Scheinwerferlicht mit.