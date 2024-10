Freestyle-Skier Andri Ragettli trägt wieder Elho Freestyle, eine Marke, die nach 18 Jahren zurückkehrt. Ragettli war massgeblich an den neuen Designs beteiligt, die Funktionalität und Stil vereinen. Auch Promis wie Rihanna sollen Interesse haben.

Andri Ragettli im Schnee: Seine Ausrüstung stammt von Elho, einer lange in der Versenkung verschwundenen Kultmarke. Foto: Elho Freestyle 1/5

Nele Bachmann Praktikantin Sport

«Früher liess ich mir von meinem Sponsor immer zwei XL-Skihosen geben, bin dann damit zum Schneider gegangen und bat diesen, mir aus zwei Hosen eine zu machen. Ansonsten waren mir die Hosen einfach zu wenig weit und zu kurz», sagt Freestyle-Skier Andri Ragettli (26) zu Blick. Das änderte sich vor einem Jahr.

Nicht selten wurde er während seiner letzten Saison gefragt, was er denn da für einen Sponsor habe, seine Skikleidung sehe so anders aus als die vom Rest. Die kurze Antwort: Elho Freestyle. Doch Moment. Diese Marke gibt es doch eigentlich seit 18 Jahren gar nicht mehr?

«Viele ältere Leute sind dann meistens geschockt, wenn ich erzähle, dass Elho zurückkommt», sagt Ragettli. Sie kennen die Marke noch aus früheren Zeiten, als die Kleider mit ihren Neon-Designs die Ski-Pisten der 80er und 90er Jahre eroberten, die ersten Jet-Pants auf den Markt brachte und wie keine zweite Marke die damalige Freestyle-Szene prägte. Dann verschwand Elho von der Bildfläche. Und nun ist ebendieser Brand zurück. Am 1. Oktober kommt die frühere Kultmarke neu auf den Markt.

Ragettli darf mitentscheiden

Bei vielen Entscheidungen und Designprozessen war Ragettli involviert. Laut Donald Schneider, dem Vorstandsvorsitzenden von Elho Freestyle, sind die Reissverschlüsse unten an den Skihosen zum Beispiel darum aussen, weil der Bündner meinte, dass sie sonst immer kaputtgehen, wenn er die Beine bei einem Sprung aneinander schlägt. Ausserdem müssen die Hosen genügend Bewegungsfreiheit bieten und die Jacke sollte nicht zu dick sein. «Die Tipps vom Profi wurden umgesetzt», sagt Schneider.

Die Marke will ihrem Erbe treu bleiben und eine Verbindung aus Style und Funktionalität darstellen. Zwar wird es keine Neon-Skianzüge mehr geben, doch schon in der ersten Kollektion findet man Werke des prominenten Künstlers Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988). Wer sie zuerst im Schnee trug? Ragettli an den letzten X-Games.

Es ist eine Verbindung von Kunst, Fashion und Sport, wie man sie auf den Pisten heutzutage nicht oft sieht. «Ich wollte etwas schaffen, das die jungen Leute cool finden. Eine Marke, mit der sie sich identifizieren und ausdrücken können», erklärt Schneider, der vor zwei Jahren die Markenrechte für Elho erwerben konnte.

Sogar Rihanna zeigt Interesse

Zwar sind die Hosen des Ski-Stars Andri Ragettli eine Spezialanfertigung, doch immerhin muss er nicht mehr zum Schneider. Die wiederauferstandene Marke ist nicht nur von Profis getestet, sondern angeblich auch von Welt-Promis schon vorbestellt worden.

Laut Schneider hat sowohl das Management von Rihanna als auch das von ihrem Mann A$AP Rocky die Skiausrüstung mit dem Basquiat-Design, die Ragettli an den X-Games in Aspen zur Schau getragen hat, bestellt. Ob die zugeschickte Ware dann auch getragen wird, ist noch offen. Bis jetzt wurde die Sängerin noch nicht in ihrem neuen Elho-Look gesichtet. Ob sie den ersten Schneefall abwartet?