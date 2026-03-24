Freeskier Colin Wili beendet seine Karriere

Darum gehts
- Colin Wili (27) beendet seine Karriere nach fast zehn Jahren
- Der Freeskier bleibt mit Filmprojekten dem Sport weiterhin verbunden
- Zwei zweite Plätze im Slopestyle (2017, 2022)
Wie Swiss-Ski offiziell mitteilt, beendet der Schweizer Colin Wili (27) seine Karriere. Der gebürtige Appenzeller, der seine Profi-Karriere im Jahr 2017 startete, hat sich nach fast zehn Jahren im Leistungssport für den Rücktritt entschieden. Der Medienmitteilung zufolge verabschiedet sich Wili zwar vom Wettkampfgeschehen, bleibt dem Freeski-Zirkus jedoch durch Filmprojekte erhalten.
«Zeit für einen Wechsel»
Laut dem Schweizer fiel die Entscheidung nicht aufgrund mangelnder sportlicher Resultate, sondern stand bereits vor der aktuellen Saison fest: «Es ist einfach Zeit für einen Wechsel und dafür, etwas anderes zu machen.»
Wili blickt auf eine ansprechende Laufbahn zurück: 2022 startete er an den Olympischen Spielen in Peking in den Disziplinen Big Air und Slopestyle. Hinzu kommen vier Weltmeisterschaften und insgesamt 61 Weltcup-Einsätze. Zu seinen Karriere-Highlights gehören zwei Podestplätze im Slopestyle, die er 2017 und 2022 jeweils als Zweitplatzierter feierte.
Beim Heim-Weltcup in Silvaplana in dieser Woche wird der Freeskier folglich nicht mehr im Startfeld stehen.