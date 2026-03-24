Freeskier Colin Wili beendet seine Karriere

Swiss-Ski hat das Karriereende von Colin Wili vermeldet. Der Appenzeller tritt somit nach fast zehn Jahren aus dem Leistungssport zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Colin Wili (27) beendet seine Karriere nach fast zehn Jahren

Der Freeskier bleibt mit Filmprojekten dem Sport weiterhin verbunden

Zwei zweite Plätze im Slopestyle (2017, 2022) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie Swiss-Ski offiziell mitteilt, beendet der Schweizer Colin Wili (27) seine Karriere. Der gebürtige Appenzeller, der seine Profi-Karriere im Jahr 2017 startete, hat sich nach fast zehn Jahren im Leistungssport für den Rücktritt entschieden. Der Medienmitteilung zufolge verabschiedet sich Wili zwar vom Wettkampfgeschehen, bleibt dem Freeski-Zirkus jedoch durch Filmprojekte erhalten.

«Zeit für einen Wechsel»

Laut dem Schweizer fiel die Entscheidung nicht aufgrund mangelnder sportlicher Resultate, sondern stand bereits vor der aktuellen Saison fest: «Es ist einfach Zeit für einen Wechsel und dafür, etwas anderes zu machen.»

Wili blickt auf eine ansprechende Laufbahn zurück: 2022 startete er an den Olympischen Spielen in Peking in den Disziplinen Big Air und Slopestyle. Hinzu kommen vier Weltmeisterschaften und insgesamt 61 Weltcup-Einsätze. Zu seinen Karriere-Highlights gehören zwei Podestplätze im Slopestyle, die er 2017 und 2022 jeweils als Zweitplatzierter feierte.

Beim Heim-Weltcup in Silvaplana in dieser Woche wird der Freeskier folglich nicht mehr im Startfeld stehen.