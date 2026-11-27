Mathilde Gremaud triumphiert in Innsbruck. Die Fribourgerin sichert sich im Big-Air-Weltcup den Sieg und startet damit perfekt in die Saison.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Schweizer Jubel zum Auftakt im Big Air: Mathilde Gremaud (26) gewinnt in Innsbruck (Österreich). Für die Fribourgerin ist es der zehnte Weltcupsieg im Big Air – und gleichzeitig der erste Podestplatz in dieser Disziplin seit über zwei Jahren.

«Es ist wie ein Traum. Ich hatte so viel Spass. Es gab keinen Spielraum für Fehler. Es ist unglaublich», sagt eine überglückliche Gremaud, die bei Olympia in Livigno im Februar im Big Air heftig gestürzt ist.

Zweite wird in Innsbruck Olympiasiegerin Megan Oldham aus Kanada.

Auch die beiden anderen Schweizer Finalistinnen überzeugen. Anouk Andraska landet mit 156,75 Punkten auf Rang sechs, Giulia Tanno wird mit 154 Punkten Siebte.

Schock bei den Männern

Beim Männer-Final stockt den Zuschauern bereits im ersten Durchgang der Atem. Der Amerikaner Konnor Ralph stürzt bei seinem ersten Sprung heftig und muss noch im Landebereich medizinisch versorgt werden.

Der Sieg geht an Ralphs Landsmann Cody Laplante mit 185 Punkten. Aus Schweizer Sicht gibts bei den Männern nichts zu jubeln. Alle sechs gestarteten Freeskier bleiben in der Qualifikation hängen.