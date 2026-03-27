Melanie Hasler gibt den Rücktritt vom Bobsport bekannt. Die 27-Jährige gewann in diesem Jahr EM-Gold sowohl im Mono- als auch im Zweierbob.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Diese Nachricht kommt überraschend. Bobfahrerin Melanie Hasler beendet mit nur 27 Jahren ihre Karriere. Das hat die Aargauerin im Interview mit dem «Wohler Anzeiger» bekannt gegeben. Im Januar gewann Hasler in St. Moritz sowohl im Mono- als auch Zweierbob den Europameistertitel. Jetzt macht Hasler Schluss.

«Ich liebe den Bobsport. Aber es sind zu viele Dinge, die es schwer machen», erklärt sie ihren Entsched gegenüber der Zeitung. Der Entscheid sei ihr nicht leicht gefallen: «Jetzt, wo es raus ist und der Moment des Abschlusses gekommen ist, schmerzt es dennoch.» Die nächsten beiden Winter wird sie nicht an Bob-Wettkämpfen teilnehmen, wie es danach weitergeht, weiss Hasler noch nicht.

«Ich beobachte die Entwicklung genau. Falls sich etwas tut, wer weiss, vielleicht wage ich es dann nochmals», erklärt die Olympia-Teilnehmerin weiter. Dies wohl im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen 2030. Hasler kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: «Es gab ganz viele Dinge, die Spass machten», erklärt die erfolgreichste Schweizer Bob-Pilotin der Geschichte. Dennoch habe es auch negative Seiten gegeben, führt Hasler weiter aus.

«Vielleicht studiere ich bald»

Neben den mentalen Herausforderungen sei vor allem die sportliche Dominanz der Deutschen und der Amerikanerinnen frustrierend gewesen. «Ich will mich nicht immer mit den Plätzen hinter dem Podest begnügen. Ich will nicht immer die Nummer 1 sein hinter Deutschland und den USA.»

Wie es für Hasler weitergeht, weiss die Aargauerin selbst noch nicht. Dem Sport wolle sie treu bleiben, eine Teilnahme an den Sommer-Spielen würde sie reizen. Aber auch der akademische Weg sei eine Möglichkeit «Vielleicht studiere ich bald, das wäre cool», so Hasler. Ein Studium an der Zürcher Kunsthochschule soll ihr vorschweben.