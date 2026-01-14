Tour de Ski wird wieder international

Nach zwei rein italienischen Ausgaben kehrt die Tour de Ski im Dezember 2026 zu einer internationalen Etappen-Verteilung zurück.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Tour de Ski kehrt in der kommenden Saison mit Etappen in Italien, Deutschland und Frankreich zu einem internationalen Kurs zurück.

Nach zwei Ausgaben mit nur italienischen Austragungsorten startet das Langlauf-Etappenrennen erstmals im französischen Les Rousses. Anschliessend führt die Route nach Oberstdorf, ehe das traditionelle Finale im Val di Fiemme stattfindet.

Der Weltverband FIS bestätigte die Stationen. Frankreich steht erstmals im 20-jährigen Bestehen der Serie auf dem Programm. In Oberstdorf machte das Rennen zuletzt 2023 Halt, während das Val di Fiemme auch bei der 21. Austragung den Schlusspunkt setzen wird.