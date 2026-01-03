Bei der fünften Etappe der Tour de Ski schaffts mit Nadine Fähndrich eine Schweizerin aufs Podest. Hier findest du die Wintersport-Übersicht vom 3. Januar 2026.

Fähndrich-Podestplatz auf Olympia-Strecke

Langlauf – Nadine Fähndrich läuft beim Sprint in Val di Fiemme aufs Podest. Die Luzernerin wird hinter der Finnin Jasmi Joensuu Zweite.

Die 5. Etappe der Tour ist zugleich die Hauptprobe für die Winterspiele. Der Olympia-Sprint in klassischer Technik wird auf derselben Strecke gelaufen. Fähndrichs Performance ist eine Ansage für den am 6. Februar beginnenden Grossanlass – und gleichzeitig auch für ihr grosses Vorhaben, diese Saison erstmals die Disziplinenwertung im Sprint für sich zu entscheiden. Mit ihrem Effort unterstreicht sie ihre Ambition gegen die starke Konkurrenz aus dem hohen Norden. Aktuell belegt die Top-Sprinterin aus dem Eigenthal Platz fünf in der Wertung, 59 Punkte hinter der führenden Schwedin Johanna Hagström.

Auch Anja Weber zeigt sich am Samstag in guter Verfassung, sie wird am Ende Sechste. Am Sonntag geht die Tour de Ski mit der sechsten Etappe zu Ende. Es wartet im Skating-Rennen über 10 km der legendäre Aufstieg zur Alpe Cermis.

Starker Hauswirth in Innsbruck-Qualifikation

Skispringen – Im Rahmen der Vierschanzentournee blüht Sandro Hauswirth richtiggehend auf. Der Gstaader landet in der Qualifikation von Innsbruck nach 122 m und belegt Platz 13.

Gregor Deschwanden zeigt eine solide Leistung und klassiert sich im Mittelfeld. Der Luzerner will sich am Sonntag Richtung Top Ten im Gesamtklassement orientieren.

Felix Trunz und Killian Peier nutzen ihre Chance. Die beiden dürfen anstelle von Simon Ammann und Juri Kesseli den zweiten Teil der Tournee bestreiten und Werbung in eigener Sache betreffend Olympiaselektion machen. Trunz überspringt die Qualifikationshürde als 35. locker. Peier hingegen nimmt das Glück in Anspruch. Zunächst fehlen ihm als 51. 0,1 Punkte, danach rutscht er nach der Disqualifikation eines Konkurrenten noch nach. Es wäre ein harter Schlag für den Waadtländer gewesen, der auf diesem Bakken 2019 WM-Dritter geworden ist.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht in Innsbruck das dritte Springen der Vierschanzentournee an. Domen Prevc, der Sieger von Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, steigt als Favorit in den Wettkampf und will sich mit dem Hattrick die Chance auf den Grand Slam offenhalten. Allerdings muss auch das Wetter passen. In der Qualifikation wird der Slowene von starkem Rückenwind in den Hang gedrückt und erreicht bloss Platz 30.