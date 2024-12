Trotz gesundheitlicher Probleme lief Langläuferin Therese Johaug in Davos auf Platz drei. Während des Rennens musste sich der Comeback-Star sogar übergeben.

1/4 Therese Johaug hatte in Davos gesundheitliche Probleme. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Therese Johaug wurde Dritte in Davos trotz gesundheitlicher Probleme

Johaug erbrach sich während des Rennens auf ihre Skier

Astrid Öyre Slind feierte ihren ersten Weltcupsieg der Karriere

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nachdem sie am vergangenen Wochenende im heimischen Lillehammer die ersten zwei Weltcupsiege nach ihrem Comeback gefeiert hatte, schaffte es Therese Johaug (36) in Davos GR nicht zu oberst aufs Treppchen. Im Rennen über 20 Kilometer klassisch wurde die vierfache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin, die zwei Jahre nach ihrem Rücktritt in den Profisport zurückgekehrt ist, Dritte.

In Graubünden hatte Johaug mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. «Ich habe Erbrochenes auf meinen Skiern», berichtete sie nach dem Rennen dem schwedischen Sender SVT Sport.

Lange lag die Norwegerin gut im Rennen, übernahm rund fünf Kilometer vor dem Ziel die Führung. Auf dem Viertel der Strecke merkte sie dann, dass etwas nicht stimmte. «Es war hart und brutal. Am Ende des Rennens habe ich wirklich Milchsäure gespürt», erklärte sie.

Premiere-Sieg

Trotzdem bleib der Sieg in norwegischen Händen. Astrid Öyre Slind holte mit 36 Jahren den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere vor den gleichaltrigen Kerttu Niskanen (Fi) und Johaug. Das Erreichte erfüllte die Siegerin mit Stolz: «Es ist ein bisschen unwirklich für mich. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Therese besiegt habe. Es gibt nicht viel, was das übertrifft.»

Weiter geht die Weltcup-Saison der Langläuferinnen mit einem Saisonhighlight. Vom 28. Dezember bis zum 5. Januar findet in Toblach und Val di Fiemme (beide Ita) die Tour de Ski statt. Johaug hat diese bereits dreimal gewinnen können – zuletzt 2019/20.