1/6 Valerio Grond hofft auf einen Exploit im Engadin. Foto: freshfocus

Marco Pescio Reporter Sport

An den Weltcuprennen in Davos Mitte Dezember hätte der Monsteiner Valerio Grond (24) eigentlich ein absolutes Heimspiel gehabt, doch er flog im Skating-Sprint bereits im Viertelfinal raus – und bilanzierte nach dem 17. Platz frustriert mit den Worten: «Einfach schlecht.» Da konnte ihn auch der starke zweite Rang am Tag zuvor im Team-Sprint (mit Kumpel Janik Riebli/26) nur bedingt trösten.

Seither blieb ihm der zweite Sprung aufs Einzel-Podest in seiner Karriere weiterhin verwehrt. An der Tour de Ski schaffte er es in Toblach Ende Dezember als Fünfter in die Nähe. Im Val di Fiemme lief er kurz darauf auf den 13. Rang.

«... dann reagiere ich allergisch darauf»

Nun folgt in Silvaplana am Samstag der zweite Heim-Weltcup der Saison. Und Grond wird es an Motivation nicht fehlen, doch noch auf heimischem Boden zuzuschlagen. Heiss machen wird er sich aber wie immer – mit der bewährten Playlist, die er sich vor Wettkämpfen auf die Ohren haut. «Die höre ich wirklich nur vor den Rennen. Wenn sie sonst mal abgespielt wird, dann reagiere ich allergisch darauf», erklärt Grond mit einem Lachen.

Langlauf-Weltcup im Engadin Samstag 13.45 Uhr: Skating-Sprint Frauen und Männer Sonntag 12.30 Uhr: 20 km Skating-Massenstart Männer 15.00 Uhr: 20 km Skating-Massenstart Frauen Samstag 13.45 Uhr: Skating-Sprint Frauen und Männer Sonntag 12.30 Uhr: 20 km Skating-Massenstart Männer 15.00 Uhr: 20 km Skating-Massenstart Frauen

Der Sprint-Spezialist outet sich als grosser Rock-Fan. Die Kultband AC/DC darf nicht fehlen, ansonsten aber hat er in die Playlist auch andere Genres einfliessen lassen – Rap beispielsweise. Er verrät: «Um in meinen Tunnel zu kommen, läuft dann Eminem, aber eben auch System of a Down oder Muse.»

Und wenn die Musik allein nicht reicht, wird er auch teamintern genügend angespornt werden: Mit Janik Riebli und Nadine Fähndrich (29) sind zwei Top-Shots im Kader, die es in dieser Saison bereits aufs Sprint-Treppchen schafften und die auch im Engadin Gas geben werden.