Die Tour de Ski der Männer ist vorbei. Der Gesamtsieg geht wenig überraschend an Johannes Hösflot Klaebo. Am schnellsten auf die Alpe Cermis klettert Simen Hegstad Krüger.

1/4 Simen Hegstad Krüger gewinnt die letzte Etappe der Tour de Ski. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Simen Hegstad Krüger ist der schnellste Kletterer im Tross der Langläufer. Der Norweger gewinnt die Schlussetappe der Tour de Ski hoch zur Alpe Cermis.

Im Rennen mit Massenstart setzt sich der zweifache Olympiasieger und dreifache Weltmeister auf den letzten Metern vom Österreicher Mika Vermeulen und dem Deutschen Friedrich Moch ab und feiert den elften Weltcupsieg. Krüger ist bereits 31 Jahre alt. Sein Stern ging 2018 an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang auf, als er zunächst den Skiathlon gewann und anschliessend über 15 km hinter Dario Cologna Silber holte.

Im Gesamtklassement kommt keine Spannung mehr auf. Johannes Hösflot Klaebo hat die Sache als Etappen-18. mit 1:13 Minuten Rückstand jederzeit im Griff. In der Endabrechnung beträgt der Vorsprung auf Vermeulen fast anderthalb Minuten. Mit dem vierten Erfolg in diesem Etappenrennen schliesst er zum Rekordsieger Cologna auf.

Schweizer weit hinten im Klassement

Beda Klee, im Vorjahr starker Fünfter im Gesamtklassement, zählt an der Tour in diesem Winter zu den Verlierern. Der Ostschweizer kann nicht verstecken, dass er an Weihnachten noch an Corona erkrankt ist. Er hofft, dass er von Rennen zu Rennen zurück in die Tour finden würde. Doch das Gegenteil ist der Fall: Es ist ein Murks. Nach Platz 44 in der Schlussetappe resultiert ein 30. Rang.

Die Tour de Ski läuft auch Janik Riebli (54.) zu Ende. Der Sprinter aus dem Kanton Obwalden sorgte mit Platz 3 zum Auftakt in Toblach und der Final-Qualifikation in Cavalese für die Schweizer Highlights bei den Männern.