1/5 Nadine Fähndrich triumphiert im Sprint im Val di Fiemme. Foto: IMAGO/Bildbyran

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nadine Fähndrich (29) kommt mit einem blauen Auge davon und gewinnt den Sprint in klassischer Technik im Val di Fiemme. Weil sie schon kurz vor dem Ziel jubelt, statt das lange Bein auszufahren, kommt die Schwedin Linn Svahn (25) noch auf vier Hundertstelsekunden heran. Dritte wird die Norwegerin Heidi Weng (33).

Die Luzernerin siegt in ihrer Spezialdisziplin zum fünften Mal im Weltcup und steht im Sprint zum zehnten Mal auf dem Podest. Bereits zum Auftakt der Tour de Ski wurde Nadine Fähndrich im Sprint von Toblach Dritte. Nun folgt der erste Sieg seit gut zwei Jahren. Und dies auf der Olympia-Strecke von 2026.

Nadine Fähndrich sticht nach einem eher taktischen Lauf als Erste in die Abfahrt zum Ziel, was eigentlich nicht von Vorteil ist. Doch dank hervorragendem Material wird sie nicht abgefangen, auch von Linn Svahn nicht. Jessie Diggins, die Siegerin des Sprints von Toblach, bleibt in den Viertelfinals hängen. Somit macht sie keine Zeit auf Therese Johaug gut, die als Favoriten auf den Tour-de-Ski-Sieg ebenfalls in die erste K.-o.-Runde vorstösst.

Auch ein Mann im Final

Bei den Männern ist Klaebo nun der klare Tour-Favorit. Am Samstag folgt noch ein Skiathlon, am Sonntag dann der Anstieg zur Alpe Cermis. Auch Janik Riebli stösst in den Final vor. Dort fehlen dem Dritten von Toblach aber die Kräfte, um im Schlussanstieg den Anschluss zu halten. Er wird Sechster. Der Sieg geht an Johannes Hösflot Klaebo – sein Neunzigster im Weltcup.

Valerio Grond scheidet in den Viertelfinals wegen eines Hundertstels in einem taktischen Lauf aus. Marina Kälin steht erstmals in den Viertelfinals eines Sprints. Die 21-jährige Bündnerin gilt als Spezialistin für längere Distanzen. Anja Weber, die Finalistin von Toblach, bestätigt dieses Resultat mit einem Vorstoss in die Halbfinals.