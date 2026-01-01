Der Norweger Johannes Klaebo dominiert die Neujahrsetappe der Tour de Ski. Er liegt im Gesamtklassement weiterhin rund eine Minute vorne.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Johannes Klaebo stellt die Weichen auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen an der Tour de Ski. In der Verfolgung von Toblach konserviert er den Vorsprung von rund einer Minute.

In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo bricht mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zieht er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.

Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. Noch zwei Etappen der Tour de Ski sind ausstehend (3. und 4. Januar).

Das Schweizer Männer-Team ist arg geschrumpft: Janik Riebli hat wie im Vorfeld angekündigt auf einen Start verzichtet, Valerio Grond trat nicht mehr an, nachdem er sich in den letzten Tagen nicht topfit gefühlt hatte. Einen soliden Auftritt bietet der junge Nicola Wigger, der mit 3:41 Rückstand auf Platz 38 im Gesamtklassement vorstösst. Roman Alder und die Näff-Brüder Noe und Isai liegen zwischen fünf und sechs Minuten im Hintertreffen.