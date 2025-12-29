Mit Nadine Fähndrich und Anja Weber klassieren sich zwei Schweizerinnen bei der 2. Etappe der Tour de Ski in die Top 25.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Gegensatz zu den Männern zeigt das Schweizer Frauenteam in der 2. Etappe der Tour de Ski ansprechende Leistungen. Nadine Fähndrich und Anja Weber können ihr hohes Anfangstempo über 10 km klassisch mit Einzelstart allerdings nicht halten.

Letztlich resultieren für die Luzernerin und die Zürcherin die Plätze 17 und 25. Die beiden Frauen wählen eine offensive Taktik und gehen das Rennen (zu) schnell an. Nach 5 km tauchen sie im 5. und 9. Zwischenrang auf. Auf der zweiten Schlaufe werden die beiden durchgereicht.

1:04 beziehungsweise 1:16 Minuten büssen die beiden letztlich auf Norwegens Siegerin Astrid Slind ein, die sich vor der Österreicherin Teresa Stadlober und der Amerikanerin Jessie Diggins durchsetzt. Nadja Kälin belegt Platz 32 (1:37 Minuten zurück), ihre Schwester Marina den 35. Rang (1:46 Minuten zurück).

Die zweifache Tour-de-Ski-Siegerin Jessie Diggins sitzt mit komfortablem Vorsprung auf dem Leader-Thron. Sie führt 39 Sekunden vor Astrid Slind. Nadine Fähndrich ist mit 1:12 Minuten Rückstand Achte.

Nach einem Ruhetag steht am Mittwoch der Massenstarts über 5 km in verschiedenen Heats an. Die FIS testet ein neues Wettkampfformat.