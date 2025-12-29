Schweizer verpassen Top-Resultat auf 2. Tour-Etappe deutlich

Am zweiten Tag der Tour de Ski können die Schweizer Langläufer nicht brillieren. Nicola Wigger läuft beim totalen Norwegen-Triumph als bester Schweizer auf den 48. Platz.

Die Schweizer Männer halten in der 2. Etappe der Tour de Ski über 10 km klassisch mit Einzelstart nicht mit den Besten mit. Die angepeilten Top 30 werden klar verfehlt.

Das Bestresultat geht auf das Konto von Nicola Wigger, der als 48. 1:38 Minuten einbüsst. Innerhalb von zwei Minuten bleibt auch Janik Riebli (63.). Eine herbe Enttäuschung setzt es für Valerio Grond (83.) ab. Nach dem starken Auftritt im Sprint kommt tags darauf «nicht mehr genug Power aus den Armen», wie er im SRF-Interview sagt.

Das Podest gehört wie erwartet den Norwegern allein. Mattis Stenshagen lässt sich mit 29 Jahren erstmals als Weltcupsieger feiern. Da er bereits im 10-km-Rennen von Davos Dritter geworden ist, dürfte er sich für das norwegische Olympia-Team aufdrängen.

Stenshagen nimmt Johannes Klaebo neun Sekunden ab. Der Dominator der Langlauf-Szene kann die Niederlage gut verkraften. Da er die Führung im Gesamtklassement auf die Teamkollegen Lars Heggen und Harald Amundsen auf 53 beziehungsweise 57 Sekunden ausbaut, zählt auch er zu den Tagessiegern. Als dritter Sieger fühlt sich der Routinier Emil Iversen. Mit Platz 3 erhöht der 34-Jährige seine Chancen auf ein Olympia-Ticket.