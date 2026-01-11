Nächster EM-Titel für Melanie Hasler: Die Aargauerin gewinnt nach dem Monobob auch im Zweierbob Gold.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Melanie Hasler erneut Europameisterin

Bob – Nach Gold im Monobob am Samstag doppelt Melanie Hasler im Zweierbob nach. Die Aargauerin wird in St. Moritz mit Anschieberin Nadja Pasternack Europameisterin.

Hasler setzt sich im Weltcuprennen, in dem auch die EM-Medaillen vergeben werden, gegen die Deutschen Pilotinnen Laura Nolte und Kim Kalicki durch und ist somit die beste Europäerin. Das Weltcuprennen gewinnt die US-Amerikanerin Kaillie Humphries vor der Schweiz und Deutschland.

Melanie Hasler zeigt am Sonntag im Eiskanal in St. Moritz erneut, was sie kann. Gemeinsam mit Anschieberin Nadja Pasternack sichert sie sich den Europameister-Titel im Zweierbob.

Nur 24 Stunden, nachdem sich Melanie Hasler zur Europameisterin im Monobob gekürt hat, doppelt die Aargauerin im Zweierbob nach. Im Weltcuprennen in St. Moritz, in dem auch die EM-Medaillen vergeben werden, fährt die 27-Jährige auf den zweiten Platz.

Gemeinsam mit Anschieberin Nadja Pasternack lässt Hasler die beiden Deutschen Duos Laura Nolte/Leonie Kluwig und Kim Kalicki/Talea Prepens hinter sich und ist damit beste Europäerin. Zwei Hundertstel trennen Hasler schliesslich von Nolte und bescheren ihr den zweiten Triumph innert 24 Stunden. Nach Silber 2023 und Bronze 2024 ist dieses EM-Gold bereits ihre dritte Medaille im Zweierbob, die fünfte insgesamt.

Das Weltcuprennen gewinnt die US-Amerikanerin Kaillie Humphries mit Anschieberin Jasmine Jones vor der Schweiz und Deutschland. Um lediglich eine Hundertstelsekunde distanzieren die Amerikanerinnen Hasler und Pasternack.

Ebenfalls in die Top 10 fahren Debora Annen und Salomé Kora. Das Duo belegt auf der Weltcup-Rangliste den siebten, in der EM-Wertung den sechsten Platz. Für Inola Blatty reicht es, wie schon am Vortag im Monobob, nicht in die ersten zehn der Weltcup-Wertung. Sie belegt mit Anschieberin Muswama Kambundji den 12. Platz, der in der EM-Wertung Rang neun bedeutet.