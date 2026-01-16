Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart bestätigen ihren Exploit aus dem Kurzprogramm. An der Europameisterschaft machen sie in der Kür noch einen Rang gut und werden Fünfte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart zeigen an der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Sheffield eine starke Leistung. Das Paar belegt nach der Kür den 5. Schlussrang – es ist die beste Leistung, die einem Schweizer Duo an Europameisterschaften je geglückt ist.

Bereits im EM-Kurzprogramm am Mittwoch hatten Vouillamoz und Bouvart den Exploit geschafft. Sie klassierten sich auf dem 6. Zwischenrang. Diese Leistung bestätigen sie rund 24 Stunden später. Zwar kann Vouillamoz einen ihrer Sprünge nicht stehen, doch die insgesamt 183,31 Punkte reichen, um in der Endabrechnung sogar noch einen Platz gut zu machen.

Den Sieg sichern sich Anastasiia Metelkina und Luka Berulava aus Georgien überlegen mit 215,76 Punkten. Sie distanzieren die zweitplatzierten Minerva Hase und Nikita Volodin aus Deutschland damit um rund 12 Zähler. Komplettiert wird das Podest von dem ungarischen Duo Maria Pavlova und Alexei Sviatchenko.