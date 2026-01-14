Schweizer Eiskunstlauf-Duo schafft Exploit an EM

An der Eiskunstlauf-EM in Sheffield schaffen Oxana Vouillamoz und Tom Bouvart den Sprung auf Platz 6.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Oxana Vouillamoz (21) und Tom Bouvart (24) gelingt an den Europameisterschaften im Eiskunstlauf in Sheffield bei den Paaren ein Exploit. Nach dem Kurzprogramm belegen die Schweizer Platz 6.

Vor einem Jahr lagen Vouillamoz/Bouvart an den Europameisterschaften auf Platz 13 und an der WM auf Platz 20. «Wir sind uns so grosse Wettkämpfe nun besser gewöhnt», meint Tom Bouvart. «Wir wussten, was auf uns zukommt.» Die vielen Zuschauer inspirierten das Schweizer Paarlauf-Team.

In dieser Saison liefen Vouillamoz/Bouvart beim letzten Start vor dem Sieg an den Schweizer Meisterschaften am «Golden Spin» in Zagreb auf Platz 3.