1/7 Maxim Naumov nach dem emotionalsten Auftritt seiner Karriere. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ende Januar starben die Paarlauf-Weltmeister Evgenia Shishkova und Vadim Naumov bei einem Flugzeug-Crash

Bei einer Veranstaltung wurde ihnen und den weiteren Opfern gedacht

Ihr Sohn Maxim Naumov zeigt dabei einen emotionalen, tränenreichen Auftritt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Ende Januar kollidierte in der Nähe der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ein Passagierflugzeug mit einem Militärhelikopter. Alle Passagiere an Bord sowie die beiden Armeepiloten, insgesamt 67 Menschen, wurden in den Tod gerissen. Eine unfassbare Tragödie, die auch den Sport erschütterte. Fast die Hälfte der Opfer gehörte zur Eiskunstlauf-Gemeinschaft.

Unter anderem kamen Evgenia Shishkova (†52) und Vadim Naumov (†55), die Paarlauf-Weltmeister von 1994, bei dem Unglück ums Leben. Das Ehepaar war gemeinsam mit weiteren Athleten, Trainern und Familienangehörigen auf dem Rückweg von einem Trainingslager.

In Gedenken an sie fand am Wochenende die Veranstaltung «Legacy on Ice» statt. Vor rund 15'000 Zuschauern wurde den Opfern gedacht. Und nebenbei über zwei Millionen Franken an Spenden für die Hinterbliebenen gesammelt. Einer sorgt für einen besonders herzzerreissenden Moment: Maxim Naumov (23).

Der Sohn von Shishkova und Naumov ist selber Eiskunstläufer. Kurz vor dem Tod seiner Eltern lief er bei den amerikanischen Meisterschaften aufs Podest. «Einmal mehr hat Maxim uns so stolz gemacht», schrieben sie damals auf Instagram. Es sollte der letzte Erfolg sein, den sie miterleben durften.

Von Schluchzern geschüttelt

Bei «Legacy on Ice» zollt er seinen Eltern Tribut. Zu ihren Lieblingsliedern zeigt er einen berührenden Auftritt. Er legt alle Emotionen aufs Eis, blickt schon während seines Auftritts immer wieder nach oben. Nach der letzten Pirouette sinkt Naumov für die Schlusspose auf die Knie. Applaus brandet auf, die Zuschauer erheben sich.

Und Naumov kann seine Emotionen nicht mehr zurückhalten. Er richtet den Blick nach oben und bricht in Tränen aus. Ein Anblick, der niemanden kaltlässt. Er wird von Schluchzern geschüttelt, lässt sich Zeit, um sich wieder zu sammeln. Denn sein Auftritt ist noch nicht vorbei. Während er sich die letzten Tränen aus dem Gesicht wischt, kommen Jimmy Ma (29) sowie die Paarläufer Alisa Efimova (25) und Misha Mistrofanov (27) aufs Eis. Der kurze Auftritt des Quartetts endet damit, dass es in der Mitte des Eisfeldes eine Kerze in die Höhe streckt, ehe es sich in die Arme fällt. Und noch einmal fliessen bei Naumov Tränen.

