1/12 Rettungskräfte im Einsatz beim Absturzort auf dem Potomac-Fluss in Washinton. Foto: imago/UPI Photo

Auf einen Blick Flugzeugabsturz mit Helikopter tötet 67 Menschen, darunter viele Eiskunstläufer

Emotionales Abschiedsvideo vom US-Eiskunstlaufverband veröffentlicht, Namen der Opfer bekannt gegeben

28 Opfer aus Eiskunstlauf-Gemeinschaft, darunter 11 Kinder und 4 Trainer

Bettina Brülhart Video-Redaktorin Sport

Rund eine Woche ist es her, seit der American-Airlines-Flug 5342 mit einem Helikopter der US Army kollidierte und alle 67 Personen an Bord in den Tod riss. Fast die Hälfte der Passagiere gehörten zur Eiskunstlauf-Gemeinschaft. Der US-amerikanische Verband hat nun ein emotionales Abschiedsvideo veröffentlicht und gibt darin die Namen der Todesopfer bekannt. Darunter befinden sich auch elf Kinder.

Das Video erinnert an die elf Läuferinnen, vier Trainerinnen und 13 Familienmitglieder, die beim Unglück ums Leben gekommen sind. Die Eiskunstlauf-Delegation war auf dem Rückweg eines Trainingslagers. Zu den Opfern gehören unter anderen die Schwestern Alydia (†11) und Everly (†14) Livingston sowie ihre Eltern. Die jüngsten Opfer sind Sean Kay (†11), Angela Yang (†11), Brielle Beyer (†12) und Olivia Eve Ter (†12). Von allen 11 Kindern war mindestens ein Elternteil auf dem Flug dabei.

Zu den verstorbenen Trainern zählt auch das russische Weltmeister-Duo Jewgenija Schischkowa (†52) und Wadim Naumow (†55), das 1994 WM-Gold im Paarlauf gewann und an Events auch die Schweizer Eiskunstlauf-Ikone Denise Biellmann (62) traf.