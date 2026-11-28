Ilia Malinin ist zurück! Nach einer verpatzten WM setzt der Eiskunstlauf-Star ein weiteres Ausrufezeichen – der Amerikaner holt sich den Weltrekord im Kurzprogramm der Männer.

Darum gehts Ilia Malinin stellt beim Grand Prix in Japan mit 114,81 Punkten einen Kurzprogramm-Weltrekord auf

Nach einer misslungenen Kür an den Olympischen Spielen in Italien belegte Malinin den achten Platz

Der Schweizer Lukas Britschgi liegt nach dem Kurzprogramm mit 90,81 Punkten auf Zwischenrang fünf

Fabienne Kleinhenz Redaktorin Sport

114,81 Punkte zeigt die Anzeige nach dem Kurzprogramm des Amerikaners Ilia Malinin (21). Dem Eiskunstlauf-Star selbst bleibt bei der Punktezahl der Mund offen stehen – er schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Das US-Wunderkind zeigt beim Grand Prix in Japan ein emotionales und beeindruckendes Kurzprogramm zum Lied «Cantata Memoria» von Karl Jenkins (82). Der Star springt unter anderem einen vierfachen Lutz und vierfachen Flip.

Malinin, auch bekannt als der «Quad-God» (dt. Vierfach-Gott), holt sich damit den nächsten Weltrekord und verbessert den seines Landesmanns Nathan Chen (27) um 0,84 Punkte. Letztes Jahr setzte er sich bereits an die Allzeitspitze in der Kür (238,24 Punkte) und blieb während 14 Wettkämpfen (!) in Folge ungeschlagen.

Damit gelingt dem jungen Talent ein Befreiungsschlag. Zu den Olympischen Spielen anfangs dieses Jahres reiste er als haushoher Favorit nach Italien. Was folgte, war eine sportliche Odyssee. Nach einer misslungenen Kür, in der er mehrfach stürzte, rutschte der Amerikaner auf Platz acht ab und ging leer aus. Mit dem Ergebnis in Japan bringt sich Malinin in Position für den Weltrekord in der Gesamtwertung. Diesen hält momentan noch Nathan Chen mit 335,30 Punkten.

Aus Schweizer Sicht erreicht Lukas Britschgi (28) den fünften Zwischenrang (90,81) und darf weiterhin auf ein Podest hoffen (Differenz zum Drittplatzierten 3,34 Punkte). Die Kür der Männer folgt am Samstag.