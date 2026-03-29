Deschwanden ohne Exploit

Julian Sigrist Redaktor Sport

Skicross

Fanny Smith verpasst im letzten Rennen des Winters knapp das Podest. Die Waadtländerin kämpft im schwedischen Gällivare im Final lange um die zweite Position, wird dann aber durchgereicht und muss sich am Ende mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Diesen belegt die Olympia-Silbermedaillengewinnerin damit auch im Gesamtweltcup.

Ganz vorne sichert sich die Schwedin Sandra Näslund, die den Gesamtweltcup bereits vor dem Rennen auf sicher hatte, wenig überraschend ihren 50. Weltcup-Sieg. Hinter ihr komplettieren die Französin Marielle Berger Sabbatel in ihrem letzten Rennen und die Deutsche Daniela Maier das Podest. Die Bündnerin Isabelle Zippert wird starke Fünfte und egalisiert damit ihr Bestresultat im Weltcup.

Bei den Männern setzt es für die Schweizer eine kleine Enttäuschung ab. Mit Alex Fiva, Tobias Baur und Jonas Lenherr stehen zwar drei Fahrer im Viertelfinal, weiter geht es allerdings für keinen. Für Letzteren war es genauso das letzte Rennen im Weltcup wie für Romain Détraz, der bereits im Achtelfinal hängen bleibt. Im Final sichert sich der italienische Olympiasieger Simone Deromedis gegen den kanadischen Gesamtweltcup-Sieger Reece Howden in einem Fotofinish den Sieg. Edoardo Zorzi aus Italien wird Dritter.

Skispringen

Gregor Deschwanden verpasst zum Abschluss des Weltcup-Winters einen Exploit. Der Olympia-Dritte von der Normalschanze wird beim Skifliegen im slowenischen Planica 16. Nach einem starken ersten Durchgang kommt Deschwanden bei seinem zweiten Sprung nicht mehr richtig ins Fliegen und fällt noch um acht Positionen zurück. Mit Sandro Hauswirth (20.) schafft es ein zweiter Schweizer in die Punkte. Der Sieg geht an den Norweger Marius Lindvik, sein Landsmann Johann Andre Forfang wird Dritter. Dazwischen klassiert sich der Slowene Domen Prevc, der bereits vor dem Wochenende als Sieger des Gesamtweltcups feststand.