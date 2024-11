1/2 Die Schweizer Curling-Frauen holen EM-Gold! Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Unsere Curlerinnen bleiben das Mass aller Dinge! Zum zweiten Mal in Folge gewinnt das Team Tirinzoni EM-Gold.

Mit einem Zweierhaus im ersten und einem gestohlenen Stein im zweiten End legen Selina Witschonke, Carole Howald, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz schon früh die Grundlage für den Erfolg. Zur Halbzeit bauen sie die Führung auf 5:1 aus und verteidigen den Vorsprung danach souverän. Nach dem neunten End geben die Schwedinnen auf.

Es ist die insgesamt achte EM-Goldmedaille für ein Schweizer Frauenteam, womit die Schweiz im Medaillenspiegel Deutschland überholt und neu auf Platz 2 liegt. Mit 21 Goldmedaillen führt Schweden die Statistik klar an.

Die Schweizerinnen treten beim Turnier im Süden Finnlands dominant auf und bleiben ohne Niederlage. Dies gelang ihnen bereits an der letztjährigen EM in Aberdeen (Schottland) sowie an den Weltmeisterschaften 2023 in Sandviken (Schweden) und 2022 in Prince George (Kanada), damals noch mit Melanie Barbezat und Esther Neuenschwander im Team.

Beeindruckende Ausbeute von Team Tirinzoni

Erst an der diesjährigen WM in Sydney (Kanada) wurde der Lauf der Schweizerinnen gestoppt, als sie sich einmal den Schottinnen und zweimal den Kanadierinnen geschlagen geben mussten. Das zweite Mal im Final.

Sowieso ist die Ausbeute seit dem Zusammenschluss von Tirinzoni und Pätz im Jahr 2018 eindrücklich. Je fünf Medaillen hat das Team an Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Sechsmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze. Nur die Mission Olympia 2022 endete mit einer Enttäuschung. Nach einer starken Vorrunde mit 8:1 Siegen verloren die Schweizerinnen in der Finalrunde gegen Japan und Schweden und blieben in Peking ohne Medaille.

Nach der Europameisterschaft stehen für das Team Tirinzoni vorerst verschiedene internationale Turniere auf dem Programm. Die WM der Frauen findet vom 15. bis 23. März in Uijeongbu in Südkorea statt.