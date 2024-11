Die Schweizer Curlerinnen unaufhaltsam: Achter Sieg im achten EM-Spiel sichert Platz 1. Männer-Team in Bedrängnis nach dritter Niederlage.

Curling-EM in Finnland

1/2 Die Schweizer Curler müssen nach einer Niederlage gegen Norwegen um die Halbfinal-Teilnahme zittern. Foto: keystone-sda.ch

Die bereits als Halbfinalistinnen feststehenden Schweizer Curlerinnen erringen an der EM in Lohja den achten Sieg im achten Spiel. Die Männer müssen nach der dritten Niederlage um die Halbfinal-Qualifikation bangen.

Die Ungarinnen geben nach sechs Ends und beim Stand von 13:1 für die Schweiz auf. Mit ihrem höchsten Sieg an diesem EM-Turnier haben die Titelverteidigerinnen Selina Witschonke, Carole Howald, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz Platz 1 der Round Robin vorzeitig sichergestellt. Im letzten Vorrundenspiel wartet am Donnerstagvormittag (ab 8 Uhr) das Duell mit Estland.

Gegen wen die Schweizerinnen in den Halbfinals vom Donnerstagabend (18 Uhr) antreten werden, ist noch offen. Mit dem Gewinn der Round Robin können sie sowohl den Halbfinal als auch den Final oder das Spiel um Platz 3 mit dem nicht zu unterschätzenden Vorteil des letzten Steins beginnen.

Männer bangen um Halbfinal

Für das Schweizer Männer-Team resultieren am EM-Turnier im Süden Finnlands am Mittwoch ein Sieg und eine Niederlage. Den mit Blick auf eine mögliche Halbfinal-Qualifikation nötigen Pflichtsieg holt die Equipe von Skip Yannick Schwaller gegen die Niederlande (8:6). Am Abend folgt eine 5:10-Niederlage gegen Norwegen.

Die Schweizer stehen nun mit fünf Siegen und drei Niederlagen da. Sie belegen mit Deutschland und Norwegen den geteilten vierten Platz. Zum Abschluss der Round Robin wartet am Donnerstag (ab 13.00 Uhr) das entscheidende Duell mit dem zweitplatzierten Italien, das einen Sieg mehr auf dem Konto hat.