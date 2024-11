Auch die Schweizer Männer haben an der Curling-EM den Halbfinal erreicht. Ein Sieg gegen Italien im letzten Spiel der Round Robin bringt Rang vier in der Schlusstabelle.

Skip Yannick Schwaller und seine Kollegen vom CC Genf behalten im letzten Gruppenspiel die Nerven. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Auf einen Blick Schweizer Curling-Team erreicht Halbfinale der EM in Finnland

Gegner im Halbfinale ist Titelverteidiger Schottland

Schweizer Team holt 6 Siege in 9 Spielen der Gruppenphase

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach den Frauen schaffen an der Curling-EM in Lohja in Finnland auch die Schweizer Männer den Einzug in die Halbfinals, wo sie am Freitagmorgen (9 Uhr) auf Titelverteidiger Schottland treffen.

Das Team um Skip Yannick Schwaller holt im neunten und letzten Spiel der Robin Robin mit einem 7:4 gegen Italien den benötigten sechsten Sieg, um die Gruppenphase auf Kosten der vom 2. auf den 6. Platz zurückgefallenen Italiener im 4. Rang abzuschliessen.

Schwaller, Benoît Schwarz-Van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin geraten gegen Italien durch zwei verlorene Ends zunächst mit 0:2 in Rückstand, befreien sich dann aber mit einem Dreierhaus und verwandelten in den letzten drei Ends ein 4:4 in ein 7:4.

Gegner der Schweizer im Kampf um den Finaleinzug ist am Freitagmorgen Schottland, das die letzten drei Europameisterschaften für sich entschieden hat. Das Team um Skip Bruce Mouat liess sich in den neun Gruppenspielen nur einmal bezwingen, am Donnerstag gab es gegen Schweden ein 11:7.

Den zweiten Halbfinal bestreiten Norwegen und Deutschland. Weltmeister und Olympiasieger Schweden schied aus.