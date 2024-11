Makellose Schweizer Curlerinnen vorzeitig im EM-Halbfinal

Die Schweizer Titelverteidigerinnen bleiben an der Curling-EM makellos. Sie stehen vorzeitig im Halbfinal. Und die Männer kehren auf die Siegerstrasse zurück.

Silvana Tirinzoni (r.) und Alina Pätz klatschen ab – die Schweizerinnen stehen im EM-Halbfinal. (Archivbild) Foto: DUKAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Frauen-Team bleibt an der Curling-EM in Lohja im Süden Finnlands auch nach sieben Spielen makellos und steht vorzeitig in den Halbfinals. Die Männer rehabilitieren sich gegen England.

Die Schweizer Frauen um Skip Silvana Tirinzoni setzen ihren eindrücklichen Lauf fort und feiern mit dem 10:4 gegen die Türkei und dem 7:5 gegen das zuvor ebenfalls ungeschlagene Schweden die Siege 6 und 7. Die Basis zum Erfolg gegen die Skandinavierinnen legten die Schweizerinnen mit einem Dreierhaus im fünften End zum 5:2. Zwar stehlen die Schwedinnen im siebten End einen Stein zum 4:5, jedoch lassen sich Tirinzoni und Co. nicht aus der Ruhe bringen und geben die Führung nicht mehr preis.

Die Türkinnen haben vor dem Duell gegen die Schweizerinnen dreimal hintereinander gewonnen. Den Aufschwung der Südosteuropäerinnen erstickt das Schweizer Quartett jedoch gleich zu Beginn im Keim. Bereits nach drei Ends steht es 7:0. In der Folge kommt keine Spannung mehr auf. Nach dem achten End und zwei weiteren Punkten für die Schweiz geben die Türkinnen auf.

Schweizer schlagen England

Die Schweizer Männer von Skip Yannick Schwaller kehren nach zwei Niederlagen eindrücklich auf die Siegerstrasse zurück. Das weiterhin sieglose England gibt bereits nach sechs Ends und beim aussichtslosen Stand von 1:11 auf. Den Schweizern ist es im dritten und vierten End gelungen, jeweils ein Viererhaus zu stehlen. In der siebten Runde ist am Mittwoch ab 8.00 Uhr Holland der Gegner.