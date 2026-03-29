An der WM in den USA gewinnen die Schweizer Curler gegen Japan mit 8:3. Es is der dritte Sieg im dritten Spiel für das Team um Skip Marco Hösli.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Schweizer Curler gewinnen nach den beiden Siegen gegen Polen und Norwegen auch die dritte Partie an der WM in Utah (USA). Die Debütanten um Skip Marco Hösli schlagen Japan mit 8:3 und grüssen damit von der Spitze der Tabelle.

Ein Selbstläufer ist die Partie gegen die Japaner, auch wenn es das Resultat vermuten lässt, aber keinesfalls. Die Schweiz kann zwar bereits im ersten End zwei Steine schreiben, die Gegner in der Folge aber nicht wirklich abschütteln. Weil auch den Japanern im fünften Durchgang ein Zweierhaus gelingt, ist die Partie nach der Hälfte wieder ausgeglichen.

In der Folge zieht das Team um Skip Hösli allerdings davon – auch dank eines gestohlenen Steins im achten und vor allem drei gestohlenen Steinen im neunten End. An eine Wende glauben die Japaner nun nicht mehr und geben die Partie vor dem letzten End auf. Als Nächstes treffen die Schweizer am Sonntagnachmittag (14 Uhr) auf Tschechien.