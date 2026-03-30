Am Sonntag hat das Schweizer Curling-Team um Skip Marco Hösli gleich zwei Spiele bestritten. Gegen Tschechien müssen die Glarner übers Zusatzend gehen, gegen Italien setzt es eine Niederlage ab.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Jede Serie kommt irgendwann zu Ende, das mussten in der Nacht auf Montag auch die Schweizer Curler an der WM lernen. Das Team um Skip Marco Hösli kassiert im fünften Spiel der Round Robin die erste Niederlage. Gegen Italien setzte es gleich eine 1:7-Klatsche ab. Bereits nach sieben von möglichen zehn Ends war die Partie entschieden, als die Italiener mit einem Viererhaus für die vorzeitige Entscheidung sorgten.

Vor der Pleite gegen Italien konnten die Glarner ihr erstes Spiel des Tages gegen Tschechien noch erfolgreich gestalten. Gegen die Osteuropäer lagen Hösli und Co. vor dem letzten End noch mit 7:4 vorne, liessen sich mit einem Dreierhaus noch die Butter vom Brot nehmen. Im Zusatz-End konnten die WM-Debütanten das Recht des letzten Steins jedoch nutzen und gewannen die Partie noch mit 9:7. Mit vier Siegen und einer Niederlage steht die Schweiz in der Tabelle auf Platz zwei hinter Schweden, die Skandinavier blieben bisher makellos. Als Nächstes wartet China (22 Uhr Schweizer Zeit) auf das Glarner Team.