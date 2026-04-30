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Mixed-Doubles-WM
Philipp Hösli und Stefanie Berset besiegen Finnland

Das Schweizer Team darf an der Curling-Mixed-Doubles-WM noch auf die K.-o.-Phase hoffen. Nach dem 8:5-Sieg gegen Finnland wartet am Donnerstagabend mit Kanada der letzte Vorrunden-Gegner.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Stefanie Berset und Philipp Hösli können an der Mixed-Doubles-WM noch auf die K.O.-Phase hoffen.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Philipp Hösli und Stefanie Berset gewinnen das achte Spiel in der Round Robin an der Mixed Doubles Weltmeisterschaft in Genf. Die Schweizer bezwingen die Gegner aus Finnland mit 8:5. Somit können Hösli und Bernet das fünfte von acht Spielen für sich entscheiden. 

Die letzte Round-Robin-Partie bestreitet Schweizer Doubles-Team am Donnerstagabend um 7.00 Uhr gegen Kanada. Bei einem Sieg gegen die Nordamerikaner dürfen Hösli und Berset auf den 3. Rang und somit auf K.-o.-Spiele hoffen. 

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