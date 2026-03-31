Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Schweizer Curler sind zurück aus der Erfolgsspur. Nach der 1:7-Niederlage gegen Italien gewinnt das Team von Skip Marco Hösli am Montag gleich beide WM-Spiele. Zuerst gewinnen die Glarner gegen China mit 8:2 und rehabilitieren sich von der ersten WM-Pleite.

Den Schwung nimmt das Team Hösli auch ins zweite Spiel mit. Dort wartet Deutschland, unsere nördlichen Nachbarn stellen eine deutlich härtere Knacknuss dar als China. Nach vier Ends führt die Schweiz dank zwei Zweierhäuser mit 4:2. Nach eines starken letzten Steines im fünften End des Deutschen Skips müssen Hösli und Co. den Ausgleich hinnehmen.

In den nächsten vier Ends nutzen beide Teams das Recht des letzten Steins für je einen Punkt. Somit geht man ausgeglichen ins zehnte End. Nach einem Timeout hat Skip Marco Hösli die Möglichkeit, mit einem Take-Out den Sieg ins Trockene zu bringen. Und der Glarner behält die Nerven, trifft den gegnerischen Stein mit genug Tempo, um ihn wegzuschieben, aber selbst liegenzubleiben.

Mit dem 7:6-Erfolg stehen die Schweizer nach sieben Round-Robin-Spielen bei sechs Siegen. Damit ist man hinter den noch ungeschlagenen Schweden auf dem zweiten Rang. Als Nächstes kommt es am Dienstagabend zum Spitzenspiel gegen die Skandinavier (ab 21 Uhr).