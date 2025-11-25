Die Schweiz holt den vierten EM-Sieg. Corrie Hürlimann, Marina Loertscher, Stefanie Berset, Celine Schwizgebel (v.l.n.r). (Archivbild)
Foto: Swiss Curling
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Schweizer Frauen um Skip Corrie Hürlimann nehmen an der EM in Finnland Kurs Richtung Playoffs. Die Schottinnen geben nach sieben Ends und einem 3:8-Rückstand auf.
Die Schweizerinnen schaffen im fünften Durchgang nach einer zuvor ausgeglichenen Partie ein Fünferhaus. Damit ist die Vorentscheidung gefallen.
Celine Schwizgebel, Stephanie Berset, Marina Loertscher und Corrie Hürlimann weisen nun vier Siege und zwei Niederlagen auf. Gelingt am Abend gegen die Türkei in der siebten von neun Runden ein weiterer Sieg, setzt sich das Quartett in der Spitzengruppe fest.
