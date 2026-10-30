Die Schweizer Frauen gewinnen auch das Vorrundenspiel gegen Lettland. Das Team um Skip Alina Pätz zieht mit fünf Siegen aus fünf Spielen in den Halbfinal. Für die Männer hingegen heisst es trotz Sieg: Out in der Vorrunde.

Darum gehts Die Frauen gewinnen auch ihr fünftes Spiel

Die Schweizer Männer besiegen Polen an der EM in Ostrava 6:2

Dennoch ist das Aus besiegelt – die Top 2 sind enteilt

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Bei den Schweizer Curlerinnen läufts und läufts. Das Team um Skip Alina Pätz (36) feiert den fünften Sieg im fünften Spiel. Das Duell gegen Lettland verläuft von Beginn an nach Mass. Schon im ersten End schreiben die Schweizerinnen gleich vier Steine. Im 6. End beim Stand von 2:8 haben die Lettinen dann genug und geben auf.

Bereits am Donnerstag war klar, dass sich Pätz, Stefanie Berset (29), Selina Witschonke (27) und Renée Frigo (22) für den Halbfinal qualifiziert haben. Mit dem Sieg tanken sie nochmals Selbstvertrauen und gehen mit einem guten Gefühl in den Halbfinal gegen Schottland. Die Partie beginnt am Samstag um 14 Uhr. Ab jetzt heisst es: Verlieren verboten!

Männer mit frühem Out

Nach der Niederlage gegen Schweden vom Donnerstag können die Schweizer Curler um Skip Marco Hösli (26) an der EM in Ostrava (Tsch) reagieren. Sie erfüllen die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten Polen und gewinnen mit 6:2.

Im ersten End schreiben die Aussenseiter gleich ein Zweierhaus, worauf die Schweizer mit ebenfalls zwei Steinen reagieren. Danach ist es reine Formsache: Nach einem Nullerend folgen vier Durchgänge, in denen die Schweiz jeweils einen Stein schreiben kann. Vor dem achten End geben die Polen auf. Somit feiern Marco Hösli, Philipp Hösli (24), Simon Gloor (29) und Jonas Feierabend (20), der statt Justin Hausherr (26) zum Zug kommt, den zweiten Sieg im vierten Gruppenspiel.

Trotz des Siegs ist das Vorrunden-Aus für die Schweiz besiegelt. Dies, weil Schweden und Tschechien in der Schweizer Gruppe nicht mehr von den Plätzen eins und zwei zu verdrängen sind.