Schweizer Biathletinnen verpassen Top-Resultate

Die Schweizer Biathletinnen verpassen beim Weltcup in Nove Mesto im Sprint ein Spitzenresultat. Amy Baserga (18.) und Aita Gasparin (20.) schaffen es knapp in die Top 20.

1/5 Amy Baserga und Aita Gasparin schaffen es beim Weltcup in Nove Pesto knapp in die Top 20. Foto: freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In einem Wettkampf auf enorm hohem Schiessniveau vergibt Amy Baserga eine Top-8-Klassierung mit einem Fehler im Stehend-Anschlag. Aita Gasparin bleibt zwar fehlerlos, verliert aber in der Loipe zu viel Zeit.

Lena Häcki-Gross, die bei hohen Temperaturen und tiefer Loipe in Tschechien wie Baserga nicht von einer tiefen Startnummer profitieren kann, musste zweimal in die Strafrunde und verpasst auf Platz 42 die Weltcuppunkte. Damit ist die Ausgangslage auch für die Verfolgung am Samstag wenig verheissungsvoll. Elisa Gasparin und Susanna Meinen qualifizieren sich nicht für die Verfolgung der besten 60.

Im ersten Weltcup nach der WM in der Schweiz feiert die Norwegerin Ingrid Tandrevold einen emotionalen Sieg. In Lenzerheide ist sie noch eine der tragischen Figuren, als sie die norwegische Mixed-Staffel mit insgesamt acht Schiessfehlern um eine fast sichere Medaille brachte und danach in den sozialen Medien übel beschimpft wurde. Diesmal bleibt sie makellos und verhindert so einen französischen Dreifachsieg.