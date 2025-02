Wackere Leistung der Schweizer Biathlon-Männer

In der Männerstaffel laufen die Schweizer Biathleten auf Rang sieben – eine solide Leistung. Der Weltmeistertitel geht nach Norwegen.

James Pacal (rechts) schickt Schlussläufer Niklas Hartweg ins Rennen. Foto: GIAN EHRENZELLER

Auf einen Blick Schweizer Männerstaffel erreicht siebten Rang bei Biathlon-WM in Lenzerheide

Hartweg zeigt starke Leistung mit nur einem Nachlader und guter Laufzeit

Norwegen gewinnt Gold, Johannes Thingnes Bö holt seinen 23. WM-Titel

Die Schweizer Männerstaffel läuft an der Biathlon-WM in Lenzerheide in den soliden siebten Rang. Mehr durfte nicht erwartet werden.

Das Quartett kommt nicht in die Nähe der Medaillenränge. Der Schlussläufer Niklas Hartweg erreicht mit über einer Minute Rückstand auf Bronze das Ziel – er spricht hinterher von einer «guten Teamleistung».

Der Sieg geht an Norwegen mit Schlussmann Johannes Thingnes Bö und dessen 23. WM-Titel. Frankreich holt Silber, Deutschland Bronze.

Hartweg sticht hinaus

Sebastian Stalder sorgt für einen gelungenen Auftakt. Der Zürcher Oberländer übergibt auf Platz vier an Joscha Burkhalter. Der Berner schickt nach einer ordentlichen Leistung James Pacal als Achten ins Rennen. Der 21-jährige Freiburger zeigt sich bei seiner Premiere auf höchstem Niveau im Schiessstand treffsicher. In der Loipe hält er zuvor wie seine Kollegen nicht ganz mit den Besten mit.

Ganz anders Hartweg. Nur ein Nachlader trotz schnellem Schiessen und eine tolle Laufleistung lassen hoffen für den Massenstart vom Sonntag. Hartweg sagt: «Müde sind jetzt alle – jetzt gilt es einfach, im Kopf frisch zu bleiben und noch einmal anzugreifen.» Vielleicht klappt es so ja doch noch mit einer Medaille als i-Tüpfelchen auf die ansonsten gelungene Heim-WM. Hartweg – und auch Lena Häcki-Gross bei den Frauen – ist durchaus ein Schlussfeuerwerk zuzutrauen.