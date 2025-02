Schweizer Frauen verpassen Top Ten zum WM-Abschluss

1/4 Aita Gasparin wird im Massenstart an der Biathlon-WM 11. Foto: keystone-sda.ch

Aita Gasparin erreicht an der Biathlon-WM in Lenzerheide im Massenstart Platz 11, Lena Häcki-Gross muss mit Platz 21 vorliebnehmen. Bis zur Rennhälfte schien für Häcki-Gross die Medaille in Griffweite, da sie beim ersten Liegendschiessen fehlerfrei blieb und in Führung lag.

Als Siegerin darf sich in der Königsdisziplin über 12,5 km mit vier Schiessanlagen die Schwedin Elvira Öberg feiern lassen. Silber und Bronze gingen mit Océane Michelon aus Frankreich und Maren Kirkeeide aus Norwegen an Aussenseiterinnen.

Aita Gasparin schien sich zunächst nicht vom Ende des Feldes lösen zu können, nachdem sie gleich zum Auftakt zwei Strafrunden drehen musste. Danach räumte die Bündnerin alles ab und arbeitete sich nahe an die Top Ten heran.

Häcki-Gross zunächst an der Spitze des Feldes

Der abschliessende Wettkampf der Frauen hatte aus Schweizer Sicht verheissungsvoll begonnen. Lena Häcki-Gross, Vierte im Sprint und Fünfte in der Verfolgung, hievte sich mit einem ersten fehlerfreien Schiessen an die Spitze des Feldes. Im zweiten Anschlag blieb sie nicht makellos, aber trotz einer Strafrunde hielt sich die Obwaldnerin in der Spitzengruppe. Das erste Stehendschiessen kam sie hingegen teuer zu stehen. Lena Häcki-Gross kreiste zweimal durch die Zusatzschlaufe und reihte sich als 18. wieder ein. In der Endabrechnung verfehlte sie letztlich fünf Scheiben und konnte im tiefen Schnee auch auf der Loipe nicht Terrain gut machen. Die zweiten Wettkampfhälfte glückte nicht. Amy Baserga hatte die Qualifikation für den Massenstart der Top 30 nach einem missglückten WM-Auftakt verpasst.

Die Schweizerinnen beenden die Biathlon-WM in Lenzerheide somit ohne Medaille. Lena Häcki-Gross kam einem Podestplatz am nächsten. Im Sprint wurde die Obwaldnerin undankbare Vierte, in der Verfolgung Fünfte.