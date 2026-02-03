DE
FR
Abonnieren

Scherenschnitte als Ausgleich
So bewahrt Biathlet Burkhalter einen klaren Kopf

Joscha Burkhalter zeigt, wie präzises Scherenschnitt-Handwerk ihm Ruhe und Fokus im intensiven Wettkampfalltag schenkt.
Publiziert: vor 33 Minuten
Kommentieren
Wintersport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen