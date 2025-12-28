DE
Dieser Ski-Lehrer hats drauf
Superstar Pinheiro Braathen bringt Freundin erste Schwünge bei

Lucas Pinheiro Braathen turtelt mit seiner Freundin in St. Moritz. Im Engadin kommt Isadora Cruz in den Genuss einer Privatstunde ihres Ski-Stars.
Publiziert: 06:08 Uhr
Wintersport
