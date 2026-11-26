«Endlich ist unser kleiner Junge da. Der ganzen Familie geht es gut», schreiben Hanna Öberg (31) und Martin Ponsiluoma (31) am Mittwochabend in einem gemeinsamen Instagram-Post. Dazu gibts ein Foto einer Baby-Hand.
Der Sohn, dessen Name vorerst im Verborgenen bleibt, ist das erste Kind des schwedischen Biathlon-Paars, das seit rund fünf Jahren liiert ist. Wegen Schwangerschaft und Geburt hat die zweifache Olympiasiegerin bereits angekündigt, die am Donnerstag in Kontiolahti beginnende Biathlon-Saison vollständig auszulassen.
Auch Ponsiluoma wird beim Weltcup-Auftakt in Finnland nicht am Start stehen – aus persönlichen Gründen, wie es Anfang Woche vom schwedischen Biathlon-Verband hiess. Nun scheint klar: Die Absage ist auf die Geburt zurückzuführen.
Zu den ersten Gratulanten auf Instagram gehören zahlreiche Biathletinnen und Biathleten, etwa Hannas Schwester Elvira Öberg (27), die Schweizerin Lena Häcki-Gross (31) oder Vetle Sjaastad Christiansen (34) aus Norwegen.